Aurora Maniscalco morta a Vienna la madre attacca il fidanzato | Ero contro la relazione lui la manipolava

Il tragico suicidio di Aurora Maniscalco a Vienna ha scosso l'intera comunità, lasciando aperti numerosi interrogativi. La polizia ha dichiarato il caso chiuso, ma la famiglia punta il dito contro il suo fidanzato, accusandolo di averla manipolata. Una vicenda drammatica che mette in luce le ombre di relazioni tossiche e il dolore di chi lotta per la verità.

Il suicidio di Aurora Maniscalco a Vienna dichiarato 'caso chiuso' dalla polizia, ma la famiglia accusa il fidanzato: "Manipolatore".

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

Aurora Maniscalco: crescono i dubbi sulla morte della hostess, precipitata dal terzo piano di un albergo a Vienna, dopo la lite con il fidanzato. La famiglia non crede alla pista del suicidio

Giallo sulla morte a Vienna di Aurora Maniscalco: interrogato il fidanzato dell'hostess palermitana

Aurora Maniscalco, giallo a Vienna: la famiglia chiede l’autopsia. Cosa non quadra? - La famiglia vuole verità e giustizia in un mistero che non smette di far discutere. Si legge su notizie.it

