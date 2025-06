Aurora Maniscalco la polizia austriaca chiude il caso | Nessun omicidio La famiglia non ci sta | cosa non torna

La tragica scomparsa di Aurora Maniscalco, la giovane hostess siciliana deceduta misteriosamente dopo un volo dal terzo piano, ha sconvolto l’intera comunità. La polizia austriaca chiude il caso, escludendo l’omicidio, lasciando la famiglia e gli amici senza risposte chiare. Incidente o gesto estremo? La verità sembra ancora sfuggente, mentre il dolore e i dubbi continuano a pesare sul silenzio che avvolge questa tragica vicenda.

Incidente o gesto estremo. La polizia austriaca boccia la pista dell'omicidio nella morte di Aurora Maniscalco, la hostess siciliana deceduta lunedì notte dopo un volo dal terzo piano,.

Precipita da un palazzo a Vienna, morta l’hostess italiana Aurora Maniscalco: indaga la polizia austriaca - Una tragica perdita scuote Vienna: Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana di 24 anni originaria di Palermo, è precipitata dal terzo piano di un edificio nella notte tra sabato e domenica.

Non ce l'ha fatta Aurora Maniscalco, la hostess palermitana di 24 anni precipitata a Vienna dal terzo piano di un palazzo. La ragazza, che era stata portata in ospedale, è morta a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. La polizia austriaca, che sta indag

Vienna, hostess italiana muore dopo una caduta dal terzo piano. Si tratta di Aurora Maniscalco, 24 anni. Al momento dell'accaduto si trovava nell'abitazione insieme al fidanzato. La polizia austriaca indaga sulla dinamica dell'incidente

Aurora Maniscalco morta a Vienna, a Praga da un’amica e il rientro a Vienna: indagini sulle ultime ore della hostess - Da una parte la polizia austriaca, convinta dopo tre giorni di indagini, che Aurora Maniscalco non sia stata uccisa. Si legge su ilmattino.it

La mamma di Aurora Maniscalco: “Aveva voglia di vita. In casa sua c’erano valigie piene di vestiti” - Per i genitori di Aurora Maniscalco, 24enne italiana che lavorava come hostess morta dopo essere caduta dal balcone di casa a Vienna, non sarebbe stato ... Come scrive fanpage.it