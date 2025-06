Aurora Maniscalco caduta dal balcone la polizia austriaca chiude il caso | Nessun omicidio I dubbi della famiglia

La tragica caduta di Aurora Maniscalco, giovane e amata hostess palermitana, ha suscitato un'ondata di dolore e interrogativi. La polizia austriaca ha concluso le indagini, affermando che si è trattato di un incidente e non di un omicidio, ma i dubbi della famiglia e della comunità rimangono vivi. Un episodio che scuote le coscienze e ci invita a riflettere su fragilità e misteri ancora irrisolti.

Un volo dal terzo piano e una giovane vita spezzata. La tragedia di Aurora Maniscalco, 24 anni, hostess siciliana originaria di Palermo, ha scosso l’opinione pubblica italiana e austriaca. La notte tra lunedì e martedì, la ragazza è precipitata dal balcone dell’appartamento in cui viveva a Vienna con il fidanzato, Elio Bargione, anche lui assistente di volo. La polizia austriaca ha chiuso rapidamente il caso, scartando la pista dell’ omicidio: secondo gli inquirenti si è trattato di un incidente o di un gesto estremo. Una conclusione che però non convince i familiari, convinti che la veritĂ sia un’altra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Aurora Maniscalco caduta dal balcone, la polizia austriaca chiude il caso: “Nessun omicidio”. I dubbi della famiglia

