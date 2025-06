Aumentano le quotazioni del Ravenna

Le quotazioni del Ravenna sono in netta risalita, alimentando speranze di un ritorno in Serie C dopo due stagioni di assenza. La questione legata al Brescia potrebbe infatti spalancare le porte ai giallorossi, che non militano in questa categoria dal 2020-21. A decidere sarà il Consiglio federale, atteso per giovedì 3 luglio. Cellino, come ben sappiamo, ha...

La questione che riguarda il Brescia potrebbe davvero aprire le porte al ritorno in serie C del Ravenna che mancava in questa categoria dalla stagione 2020-21, quando i giallorossi andarono incontro alla retrocessione dopo il 19esimo posto fatto registrare e la successiva sconfitta agli spareggi playout. A dirimere la spinosa situazione toccherà al Consiglio federale, atteso salvo imprevisti per giovedì 3 luglio. Cellino come ben sappiamo ha provveduto ad avanzare la richiesta di iscrizione al campionato di serie C, ma quella presentata è stata una documentazione incompleta rispetto a quanto sancito dalla Covisoc.

