Aule maggioranza i disoccupati fanno irruzione a via Verdi | un manifestante accusa un malore

In un gesto di forte protesta, i disoccupati del Movimento 7 Novembre e Scampia hanno invaso il cuore del potere locale in via Verdi, chiedendo risposte concrete alle promesse non mantenute. Mentre la tensione cresce e un manifestante si accascia per un malore, si solleva una domanda urgente: quanto ancora i rappresentanti istituzionali potranno ignorare le richieste di chi lotta per il proprio futuro? La loro protesta segna un momento cruciale di confronto tra cittadini e istituzioni.

Nel pomeriggio di oggi un gruppo di disoccupati del Movimento 7 Novembre e Scampia sono entrati all'interno del palazzo del Consiglio comunale di via Verdi, occupando le stanze dei gruppi consiliari di maggioranza. "Gli impegni assunti per la vertenza storica sono stati assunti ma non. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

