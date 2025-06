Attraversamenti spettacolo itinerante a Cumiana

Attraversamenti, lo spettacolo itinerante che trasporta il pubblico tra i luoghi più suggestivi di Cumiana il 3 luglio, invita a riscoprire il valore profondo degli ambienti dimenticati. Ogni angolo diventa custode di storie antiche e rituali segreti, svelando un mondo invisibile che ci collega alle radici più autentiche. Abitarlo senza le sovrastrutture del presente apre un varco verso l’essenziale, un viaggio emozionante tra passato e presente che non lascierà indifferenti.

