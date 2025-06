Atto vandalico Scogliere | imbrattate

La bellezza di Cala Martina, gioiello prezioso del territorio di Scarlino, è stata deturpata da un atto vandalico che ha lasciato sgomenta la comunità locale e i visitatori. Scritte indelebili e imbrattamenti sulle rocce e sui tronchi minacciano di cancellare la magia di questo angolo incantato, simbolo di natura e cultura. È fondamentale unire le forze per tutelare e preservare questi tesori naturali, affinché il loro fascino possa essere condiviso e rispettato da tutti.

Atto vandalico a Cala Martina, uno dei luoghi più suggestivi e simbolici del territorio di Scarlino. Ieri mattina alcuni turisti hanno infatti avvisato l’amministrazione comunale di quello che era accaduto in uno degli angoli più suggestivi del territorio: sono comparse scritte vandaliche sulle rocce e sui tronchi caratteristici dell’area. Un gesto sconsiderato che ferisce profondamente l’identità del paesaggio e il senso di appartenenza della comunità. Il danno non è solo ambientale, ma anche culturale: Cala Martina rappresenta un patrimonio prezioso e storico, frequentato ogni anno da cittadini e turisti, e tutelato per la sua bellezza e il suo valore storico-naturalistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atto vandalico. Scogliere: "imbrattate"

