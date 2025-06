Attivisti in azione a San Marco trascinati di forza alla sede della polizia municipale

Un'azione decisa e visibile quella degli attivisti di Extinction Rebellion a San Marco, che questa mattina hanno cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle crisi sociali e ambientali. Trascinati forzatamente alla sede della polizia municipale, il loro coraggio ha attirato l’attenzione su questioni cruciali come disuguaglianze e giustizia sociale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla libertà di protesta e sull’impegno civico in città storiche come Venezia.

Azione di protesta immediatamente bloccata questa mattina davanti alla basilica di San Marco a Venezia. Una ventina di attivisti del movimento Extinction Rebellion, di cui due mascherati da carnevale, stavano iniziando un sit-in protesta sui temi delle diseguaglianze, giustizia sociale e.

Attivisti in azione a San Marco, trascinati via di forza alla sede della polizia municipale.

I rappresentanti di Extinction Rebellion stavano protestando contro l'ingiustizia sociale con maschere, cartelli e costumi

Venezia, gli attivisti trascinati via da polizia e carabinieri: avevano imbrattato di Nesquik la Basilica di San Marco - Protesta, questa mattina, a Venezia degli attivisti per il clima che hanno imbrattato l'esterno della Basilica di San Marco a Venezia, nel corso di un'azione che hanno definito "un allarme anti"