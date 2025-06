Attiva nel fine settimana la telecamera per il controllo degli accessi nella corsia riservata a Marina

Questo fine settimana, garantisci sicurezza e ordine attivando la telecamera di controllo accessi a Marina. Ricorda che anche in viale delle Nazioni, tra la rotonda della Colonia e via Ciro Menotti, sarà operativa la corsia riservata a disabili, autobus, taxi e NCC. Un gesto semplice per rispettare le regole e condividere una città più sicura e accessibile per tutti.

Si ricorda che anche questo fine settimana sarà attiva in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord), la corsia riservata al transito di disabili, autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: attiva - fine - settimana - corsia

Stangata per la sosta selvaggia. A fine giugno si attiva ’Cerberino’ - A fine giugno, Scandicci introduce ‘Cerberino’, il figlio minore di Cerbero, il dispositivo intelligente che già miete multe a Firenze.

Per Modigliana una settimana densa di iniziative Martedì 17 giugno al Teatro dei Sozofili lo spettacolo di Maria Poa Timo - biglietti esauriti - mercoledì 18 spettacolo di Gianluca Impastato - pochissimi biglietti ancora disponibili Un evento, anzi due da non pe Vai su Facebook

Marina di Ravenna, attiva nel fine settimana la telecamera per il controllo degli accessi nella corsia riservata in viale delle Nazioni; Marina di Ravenna, attiva nel weekend la telecamera per il controllo della corsia riservata in viale delle Nazioni; Da sabato multe in arrivo per chi non rispetta la corsia preferenziale in viale delle Nazioni.

Autovie: lavori terza corsia nel fine settimana - Notizie - Ansa.it - Autovie: lavori terza corsia nel fine settimana Chiusura tratto San Stino - Si legge su ansa.it

Autostrada: al via i lavori sul viadotto Borro Campora fra Valdarno e Arezzo. Nel fine settimana aperta una sola corsia - Partiranno questo fine settimana, in A1 nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, verso Firenze, i lavori al viadotto Borro Campora, situato al km 345+000, poco lontano dall’abitato di Montalto. Segnala valdarnopost.it