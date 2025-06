Atti vandalici controlli dei Carabinieri | denunce e arresti

In un’impegnativa azione di prevenzione e repressione, i Carabinieri di Avellino intensificano i controlli contro gli atti vandalici, portando a denunce e arresti. Rispondendo alle direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, le forze dell’Ordine lavorano con determinazione per tutelare la sicurezza dei cittadini e preservare la legalità. Scopri come queste operazioni contribuiscano a rendere le strade più sicure e a contrastare i comportamenti illeciti.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato le attività di controllo preventive e repressive. L’operazione, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Rossana Riflesso, ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, nonché di prevenire e reprimere i reati predatori. Negli ultimi giorni pattuglie della Compagnia Carabinieri di Baiano hanno effettuato numerosi controlli nel comune irpino. L’attività si è concentrata su posti di controllo, spesso a doppio senso di marcia, che hanno consentito di identificare centinaia di persone, molte delle quali sottoposte a perquisizioni immediate a seguito di comportamenti sospetti rilevati dagli operanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atti vandalici, controlli dei Carabinieri: denunce e arresti

In questa notizia si parla di: carabinieri - atti - vandalici - controlli

Distributori automatici in Comune, il sindaco: "Inviati gli atti ai carabinieri" - Il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta, ha commentato le recenti polemiche dei consiglieri di minoranza riguardo ai distributori automatici nella casa comunale, inviando gli atti ai carabinieri e difendendo la propria scelta.

Chiude al pubblico fino a venerdì la piscina Romano a causa degli atti vandalici che hanno colpito il centro balneare comunale nella notte tra domenica e lunedì. "Si informa la gentile clientela - spiegano sui canali di Milanosport - che, a causa di gravi atti van Vai su Facebook

Atti vandalici, controlli dei Carabinieri: scattano denunce e arresti; Baby vandali, scatta l’allarme. Dopo Pescia anche a Buggiano: Servono controlli e prevenzione; Danni allo stabilimento balneare: denunciati cinque turisti tedeschi.

Atti vandalici, controlli dei Carabinieri: scattano denunce e arresti - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ulteriormente intensificato le attività di controllo preventive e repressive. Si legge su irpinianews.it

Imperia, giro di vite sulla sicurezza: controlli a tappeto contro spaccio e atti vandalici - Dopo il comitato per l’ordine e la sicurezza, è iniziato dalla stazione di Imperia il monitoraggio della finanza. Lo riporta ilsecoloxix.it