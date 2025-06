Atti vandalici alla piscina Romano | Svuotata e pulita la vasca Ora riapriamo

La piscina Romano, simbolo di relax e divertimento nel cuore di Milano, sta per tornare a splendere. Dopo il triste episodio di vandalismo che ha danneggiato la vasca, i nostri tecnici hanno lavorato alacremente per garantire sicurezza e qualità. La riapertura, prevista per domani, segna un nuovo inizio e l’opportunità di riprendere le attività sportive e ricreative in un ambiente rinnovato e sicuro. Vi aspettiamo numerosi per riscoprire il piacere di tuffarsi!

La piscina Romano è pronta a riaprire. Dopo gli atti vandalici avvenuti nei giorni scorsi, il centro di MilanoSport è stato chiuso per la messa in sicurezza della vasca, dentro alla quale erano stati trovati cocci di vetro. La struttura riaprirà al pubblico domani, venerdì 27 giugno. Il lavori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

