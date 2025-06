Attesa per gladiatore Vasco all' Olimpico sold out 120mila fan

L’attesa per il concerto di Vasco Rossi all’Olimpico ha raggiunto il massimo, con oltre 120.000 fan pronti a vivere un’esperienza indimenticabile. Vasco, vero gladiatore della musica italiana, si prepara a infiammare Roma con le sue due date finali del tour 2025. Tra passione, rock e emozioni, sarà un evento che resterà nel cuore di tutti. La città si accende, e il grande spettacolo sta per cominciare...

"Mi sento bene portare gioia e amore con passione e tanto rock, è la mia ragione più importante di vita. Per cui posso dire che è stato un periodo bellissimo, di vita vissuta, ostinata, complicata, fiera e meravigliata! La vita spericolata che volevo e che adesso sono". Sono le parole di Vasco Rossi, da quasi 50 anni vero gladiatore della musica italiana, che arriva a Roma per le due date conclusive del tour 2025, il 27 e 28 giugno, allo Stadio Olimpico, sold out con 120mila persone. Un intero mese da nord a sud del Paese a cantare la vita per Vasco Maximus Meridio che è partito da Bibione con lo zoccolo duro del fan club (quello che non molla mai!).

