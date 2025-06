' Attacco dei coloni in Cisgiordania 3 palestinesi uccisi'

Un violento attacco di coloni israeliani a Kafr Malik, in Cisgiordania, ha provocato la morte di almeno tre palestinesi e il ferimento di altri sei. Circa 100 aggressori, molti a volto coperto, sono stati coinvolti, con presenze militari che, secondo alcune fonti, avrebbero aperto il fuoco durante gli scontri. Questa escalation di violenza mette ancora più in evidenza le tensioni irrisolte nella regione, lasciando la comunità internazionale in allerta e in cerca di risposte concrete.

E' di almeno 3 morti e sei feriti palestinesi il bilancio di un attacco di coloni israeliani a Kafr Malik, a est di Ramallah, in Cisgiordania. Lo riferiscono l'agenzia Maan e alcuni media di Tel Aviv. All'assalto, condotto da circa 100 coloni la maggior parte a volto coperto, avrebbero assistito anche i soldati israeliani. Secondo il Times of Israel i militari avrebbero aperto il fuoco nel corso degli scontri.

M.O., attacco dei coloni in villaggio Cisgiordania: sette feriti - Un episodio di violenza scuote ancora la Cisgiordania: sette persone sono rimaste ferite in un attacco dei coloni israeliani a Deir Dibwan, che ha visto il fuoco di veicoli e edifici e lanci di pietre contro i residenti.

