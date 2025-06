ATP Maiorca 2025 | Auger-Aliassime continua il suo rilancio Moutet batte Tien

Un’altra giornata intensa all’ATP Maiorca 2025, dove il tennis si conferma spettacolo di talento e determinazione. Moutet sorprende tutti, entrando per la prima volta nelle semifinali dell’anno, mentre Auger-Aliassime continua il suo straordinario rilancio. La competizione si infiamma con sfide emozionanti: chi salirà in finale? Scopriamo insieme le ultime emozioni di questo torneo appassionante.

Un’altra giornata dell’ATP 250 di Maiorca va in archivio: il tabellone si allinea alle semifinali, e c’è un giocatore che finisce per definirsi giocoforza l’intruso al ballo delle teste di serie. Si tratta di Corentin Moutet: prima volta nel 2025 tra i migliori quattro di un torneo per il francese dopo aver sconfitto il promettente USA Learner Tien. Seconda semifinale dell’anno, invece, per Alex Michelsen, che sarà l’avversario di Moutet. Bravo il ventenne californiano a disinnescare le velleità del veterano, ma sempre pericoloso, spagnolo Roberto Bautista Agut: due anni fa il nativo di Alto Viejo si rivelò sull’erba, ed è qui che continua a dare ottime sensazioni. 🔗 Leggi su Oasport.it