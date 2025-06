atp eastbourne taylor fritz in semifinale dopo il doppio turno eliminato mensik

L’ATP250 di Eastbourne si scalda con emozionanti sorprese e grandi prestazioni sulla storica erba britannica. Taylor Fritz, inarrestabile, ha dimostrato carattere e talento superando un doppio turno e conquistando una meritata semifinale. La sua determinazione è stata la chiave per superare avversari agguerriti, tra cui il brasiliano Fonseca e il connazionale Giron. Il torneo promette ancora grandi emozioni: resta con noi per scoprire se Fritz potrà conquistare il titolo!

Definiti i qualificati alle semifinali dell’ATP250 di Eastbourne. Sull’erba britannica, prestazione degna di nota per Taylor Fritz. Il californiano ha dovuto affrontare un doppio turno, ovvero la prosecuzione del match interrotto ieri con il brasiliano Joao Fonseca e poi la sfida per i quarti di finale con il connazionale Marcos Giron. Il n.5 ATP l’ha spuntata di esperienza contro il sudamericano (n.57 del mondo) con lo score di 6-3 6-7 (5) 7-5. Sempre in tre parziali c’è stata l’affermazione contro Giron (n.46 del ranking): 7-5 4-6 7-5 per Fritz. Una prova di grande consistenza e in semifinale ci sarà l’incrocio con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 🔗 Leggi su Oasport.it