Atletico Ascoli confermati Di Maio e Minicucci

L’Atletico Ascoli si prepara a ripartire con le certezze di Maio e Minicucci, pilastri fondamentali della squadra. La conferma dei due talenti rappresenta un segnale forte di continuità e ambizione per la prossima stagione di Serie D. Con il loro ritorno, i bianconeri puntano a consolidare il proprio standing e a sognare traguardi ancora più grandi. È il momento di scendere in campo con entusiasmo e determinazione!

Come preventivato sono arrivate le prime conferme in casa Atletico Ascoli in vista della prossima stagione. Ieri mattina la società del patron Graziano Giordani ha ufficializzato l notizia che il ‘bomber’ Francesco Maio e il talentuoso Manel Minicucci indosseranno la maglia bianconera anche nel prossimo campionato di Serie D. Il numero 9, la scorsa stagione ha messo a referto 31 presenze e 8 gol, risultando il cannoniere principe della squadra. "Le motivazioni che mi hanno spinto a continuare questo percorso con l’Atletico Ascoli – ha dichiarato il centravanti – sono tante. Questa è una società in netta crescita e che guarda sempre avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, confermati. Di Maio e Minicucci

