Atletica scelti i capitani dell’Italia agli Europei a squadre | due nomi d’esperienza per difendere il trofeo

Nadia Battocletti e Filippo Tortu saranno i capitani dell'Italia agli Europei a squadre, che incominciano oggi a Madrid e dove la nostra Nazionale sarà chiamata a difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa in quel di Chorzow. Il DT Antonio La Torre ha selezionato i due leader del gruppo (uno per sesso, come da tradizione) al termine dell'ultima riunione, a cui ha fatto seguito la conferenza stampa a cui ha preso parte la fuoriclasse trentina. L'argento olimpico dei 10.000 metri, nonché Campionessa d'Europa di 5.000 e 10.000, ha espresso il suo entusiasmo davanti a microfoni di European Athletics: " Di solito il capitano è Gimbo Tamberi quindi è un ruolo veramente difficile.