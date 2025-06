Atletica l’Italia si difende con un discreto Matteo Oliveri agli Europei a squadre Vince Vloon flop Germania

L’Italia dell’atletica si difende con onore agli Europei a squadre 2025, grazie all’ottima performance di Matteo Oliveri nel salto con l’asta. Nonostante le sfide, il giovane talento ligure limita i danni e contribuisce a un piazzamento positivo per gli azzurri, che hanno concluso la giornata con un quarto posto femminile e una decima posizione maschile. È solo l’inizio di una competizione ricca di emozioni e speranze per il futuro.

Matteo Oliveri limita i danni e regala all’Italia un discreto piazzamento nella gara di salto con l’asta che ha chiuso il programma della giornata inaugurale dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Dopo l’ottimo quarto posto di Elisa Molinarolo al femminile, la formazione azzurra ha archiviato una decima piazza nell’evento maschile andato in scena di fronte al Palazzo Reale di Madrid. Il 22enne ligure, al debutto assoluto in Nazionale dopo aver realizzato recentemente il personale a Lucca con 5.71, ha stretto i denti nonostante un piccolo problema al piede sinistro (in seguito ad una lieve storta nell’allenamento di ieri) superando al secondo tentativo sia la misura d’ingresso a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it