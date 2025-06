Atletica l’Italia si difende con un discreto Matteo Oliveri agli Europei a squadre Flop Germania

L’Atletica Italia si fa valere agli Europei a squadre di Madrid, con Matteo Oliveri protagonista di una performance encomiabile. Nonostante le difficoltà, il giovane saltatore limita i danni e contribuisce a un piazzamento dignitoso per la squadra azzurra. Dopo il quarto posto di Elisa Molinarolo, Oliveri dimostra il suo talento al debutto in Nazionale, regalando speranze per il futuro. La giornata inaugurale si chiude con ottimi segnali, aprendo nuovi orizzonti per il nostro atletismo.

Matteo Oliveri limita i danni e regala all’Italia un discreto piazzamento nella gara di salto con l’asta che ha chiuso il programma della giornata inaugurale dei Campionati Europei a squadre 2025 di atletica. Dopo l’ottimo quarto posto di Elisa Molinarolo al femminile, la formazione azzurra ha archiviato una decima piazza nell’evento maschile andato in scena di fronte al Palazzo Reale di Madrid. Il 22enne ligure, al debutto assoluto in Nazionale dopo aver realizzato recentemente il personale a Lucca con 5.71, ha stretto i denti nonostante un piccolo problema al piede sinistro (in seguito ad una lieve storta nell’allenamento di ieri) superando al secondo tentativo sia la misura d’ingresso a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, l’Italia si difende con un discreto Matteo Oliveri agli Europei a squadre. Flop Germania

