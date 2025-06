Atletica l’Italia apre gli Europei a squadre con una buona Elisa Molinarolo | quarto posto e tanti punti

L’Italia dell’atletica ha dato il via agli Europei a squadre con una performance promettente, grazie alla brillante Elisa Molinarolo che si è piazzata quarta nella gara di salto con l’asta a Madrid. Sostituendo brillantemente Roberta Bruni, la veneta ha dimostrato forza e determinazione, portando punti preziosi e alimentando le speranze azzurre. Lo stato di forma...

L’Italia ha aperto gli Europei a squadre con il quarto posto di Elisa Molinarolo nella gara di salto con l’asta, andata in scena nella splendida cornice del Palazzo Reale a Madrid. La veneta, chiamata a sostituire l’infortunata Roberta Bruni, ha risposto presente offrendo le garanzie che si richiedono nella ex Coppa Europa: solidità, agonismo e combattività per cercare di portare a casa il maggior numero di punti possibili. Lo stato di forma della nostra portacolori, sesta alle Olimpiadi di Parigi 2024, non è dei migliori ma ha saputo svolgere brillantemente il proprio compito e si è accomodata ai piedi del podio: 4. 🔗 Leggi su Oasport.it