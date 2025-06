Atletica le stelle dell’Italia agli Europei a squadre | poker d’assi con Battocletti Furlani Iapichino e Fabbri

Oggi pomeriggio allo stadio Vallehermoso di Madrid prende il via la 2025 European Team Championships di atletica, un evento imperdibile che vede le stelle italiane sfidarsi in una gara ricca di emozioni. Dopo il trionfo storico del 2023 in Polonia, l’Italia punta a ripetersi, ma alcune assenze pesanti complicano la corsa al titolo. La passione e il talento azzurro sono pronti a scrivere un’altra pagina memorabile: la sfida è aperta!

Cominciano ufficialmente oggi pomeriggio allo stadio Vallehermoso di Madrid i Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in programma fino a domenica 29 giugno. L’Italia proverĂ a bissare lo storico titolo ottenuto due anni fa in Polonia (il primo di sempre per gli azzurri, anche considerando il vecchio format della Coppa Europa), anche se alcune defezioni pesanti rendono l’obiettivo molto piĂą complicato da conseguire. In ogni caso la spedizione tricolore può contare su diverse stelle internazionali che hanno tutte le carte in regola per fare bottino pieno nelle rispettive specialitĂ . Nella capitale spagnola sarĂ impegnata la regina del mezzofondo continentale Nadia Battocletti, argento olimpico a Parigi 2024 nei 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, le stelle dell’Italia agli Europei a squadre: poker d’assi con Battocletti, Furlani, Iapichino e Fabbri

