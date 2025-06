Atletica le gare dove l’Italia dovrà limitare i danni agli Europei a squadre | si rischia in alcuni concorsi

Al netto di alcune incognite e rischi in alcuni concorsi, gli atleti italiani sono determinati a difendere il loro titolo e consolidare la loro posizione in questa competizione prestigiosa. Con un cast di eccellenze come Furlani, Iapichino e Battocletti, l’Italia punta a scrivere un'altra pagina di successo nella storia dell’atletica europea. La sfida è aperta, ma gli azzurri sono pronti a dare il massimo per limitare i danni e puntare al podio.

L'Italia andrà a caccia del secondo trionfo consecutivo agli Europei a squadre di atletica, che andranno in scena a Madrid (Spagna) dal 26 al 29 agosto. Gli azzurri hanno vinto la ex Coppa Europa un paio di anni fa a Chorzow (Polonia) e proveranno a confermarsi nella capitale iberica, dall'altra di una formazione che può contare su diverse punti di lusso come Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri. Al netto di assenze pesanti come quelle di Andy Diaz e Marcell Jacobs, il Bel Paese dovrà fare i conti con alcuni punti deboli. Ci sono infatti delle specialità in cui gli azzurri saranno chiamati a difendersi: puntare alle posizioni di vertice è impossibile e bisognerà cercare di evitare le retrovie, provando a portare a casa il maggior numero di punti possibili per il bene della squadra.

