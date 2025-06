Atletica Elisa Molinarolo | Non credevo di essere qui mi sono sentita finalmente bene in pedana

Elisa Molinarolo, atleta italiana di grande talento, ha sorpreso tutti con una performance sorprendente a Madrid. Chiamata in extremis per sostituire l’infortunata Roberta Bruni, si è consacrata con un quarto posto nel salto con l’asta, dimostrando che la determinazione può superare ogni ostacolo. La sua conquista apre con entusiasmo il cammino dell’Italia ai Campionati Europei a squadre 2025, e la sua tenacia promette ancora grandi emozioni.

Chiamata in extremis per prendere il posto dell’infortunata Roberta Bruni, Elisa Molinarolo ha risposto presente fornendo una buona prestazione di fronte al Palazzo Reale della capitale spagnola e aprendo con un ottimo quarto posto nel salto con l’asta il percorso dell’Italia ai Campionati Europei a squadre 2025 di atletica, in corso di svolgimento a Madrid. L’azzurra ha avuto il merito di infilare tre salti validi consecutivi superando nell’ordine 4.15, 4.30 e 4.45, per poi fermarsi con tre errori alla misura successiva (4.55). La 31enne veneta, sesta classificata ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, è stata preceduta solamente dalla ceca Amalie Svabikova, dall’ucraina Maryna Kylypko e dalla svizzera Angelica Moser, regalando all’Italia 13 punti molto preziosi per la graduatoria generale della Coppa Europa. 🔗 Leggi su Oasport.it