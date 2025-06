Atletica Ai regionali Csi Grande festa al Lunezia

Un grande spettacolo di sport e passione si è acceso al Lunezia, teatro della terza tappa del Gran Ducato Csi, che ha visto oltre 200 atleti cimentarsi in una giornata all'insegna dell’eccellenza atletica. La macchina organizzativa della Polisportiva Pontremolese, guidata dal dinamico Pietro Ferdani e dal competente Luca Sarti, ha reso possibile questa memorabile festa sportiva. Una manifestazione che promette emozioni e grandi risultati, lasciando il pubblico e gli atleti entusiasti di questa coinvolgente esperienza.

Lunezia tirato a lucido da parte della macchina organizzativa della Polisportiva Pontremolese diretta dal nocchiero Pietro Ferdani, coadiuvato dal responsabile del settore Atletica leggera, Luca Sarti impegnato a fare gli onori di casa ed ospitare più di 200 atleti impegnati nella 3ª tappa del Gran Ducato di qualificazione ai campionati italiano Csi. Numerose le gare in programma sotto gli occhi attenti dei giudici delle federazioni del Centro Sportivo Italiano e Fidal. Bellissima atmosfera sul tartan del Lunezia dove, ai piccoli atleti alle prime loro esperienze agonistiche, si contrapponevano iridati Master che tante piste hanno calcato in un connubio di età accomunate dalla passione per lo sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica Ai regionali Csi. Grande festa al Lunezia

In questa notizia si parla di: lunezia - atletica - regionali - festa

Atletica Ai regionali Csi. Grande festa al Lunezia; La Polisportiva Pontremoli fucina di campioni Ottime prove dei ragazzi della coach Ferdani.

Atletica Domenica appuntamento da non perdere allo stadio Lunezia. Pontremolese, conto alla rovescia per i campionati regionali Csi - MSN - La Polisportiva Pontremolese organizza la quarta giornata del campionato regionale Csi di atletica leggera a Pontremoli il 23 giugno. Come scrive msn.com

FIDAL - Federazione Italiana Di Atletica Leggera - Tutto questo (e molto altro) è stata la Festa dell’atletica lombarda 2019 ospitata sabato 7 dicembre a ... Riporta fidal.it