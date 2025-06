Athletic Bilbao Conferma i colloqui con Laliga con Jibe al capo di Barcellona LaPorta in mezzo a Nico Williams Saga

In un clima di tensione e grandi manovre nel mondo del calcio iberico, Athletic Bilbao svela di aver avuto incontri con La Liga riguardo alle finanze del Barcellona e alla registrazione di nuovi acquisti, tra cui il talentuoso Nico Williams. La saga si infittisce, alimentando attese e speculazioni su un possibile trasferimento che potrebbe scuotere le dinamiche del campionato. La vicenda promette sviluppi incandescenti e colpi di scena imminenti.

2025-06-26 19:21:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Athletic Bilbao ha confermato di aver tenuto colloqui con Laliga in merito alle finanze del Barcellona e alla capacitĂ di registrare nuovi giocatori tra i tentativi del club catalano di firmare Nico Williams. La Barca non ha reso segreto il loro desiderio di firmare l’ala della Spagna Williams, che ha una clausola di rilascio di € 50 milioni. Tuttavia, i campioni spagnoli rimangono sotto vincoli finanziari, con la loro capacitĂ di registrare nuovi giocatori soggetti alla loro conformitĂ con la regola 1: 1. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: williams - athletic - bilbao - colloqui

Getafe-Athletic Bilbao, il pronostico de LaLiga: piace la combo, attenzione a Inaki Williams - Nella trentaseiesima giornata di LaLiga, l'attenzione si concentra su Getafe-Athletic Bilbao, in programma giovedì 15 maggio alle 21.

Barcelona Riaccende l'Interesse per Nico Williams dell'Athletic in Vista del Rinnovo Contrattuale; L'audace offerta dell'Arsenal per assicurarsi il talento dell'Athletic Bilbao Nico Williams scatena una frenesia di trasferimenti.; Calciomercato: Athletic Bilbao. No al Barça e al Psg,Nico Williams resta.

Nico Williams, il Bilbao pronto alla battaglia legale col Barcellona: “non possono permetterselo” - L'Ahtletic Bilbao è pronto a tutto pur di trattenere Nico Williams, finito con prepotenza nel mirino del Barcellona: ecco tutti i dettagli ... Si legge su ilnapolista.it

Arsenal, scende in campo Arteta per Nico Williams: colloqui diretto con l'asso spagnolo - L'Arsenal, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, ha mosso passi concreti per Nico Williams dell'Athletic Bilbao. Scrive tuttomercatoweb.com