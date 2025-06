Atersir | Cane non mangia cane Scatta la bufera in commissione Tari

In un contesto già acceso come quello delle tariffe Tari a Reggio Emilia, le parole di Mario Ori, responsabile di Atersir, hanno scatenato un vero terremoto politico. Con una frase che ha fatto discutere, «Cane non mangia cane», l’istantanea riflessione sulle dinamiche del settore ha infiammato il dibattito, portando Fratelli d’Italia a promettere una battaglia dura per chiarire le responsabilità e garantire trasparenza. La vicenda promette di scuotere gli equilibri locali, aprendo un capitolo cruciale sul futuro della gestione dei rifiuti.

Reggio Emilia, 26 giugno 2025 – "Cane non mangia cane". Sono le parole di Mario Ori, responsabile di Atersir per il servizio rifiuti a Reggio Emilia, su cui Fratelli d'Italia annuncia battaglia. Il dirigente le ha pronunciate lo scorso 23 giugno, intervenuto nella commissione consiliare relativa all'aumento delle tariffe della Tari a Reggio. E, parlando dei meccanismi delle gare e dei costi residui di gestione, Ori, alla domanda su chi debba pagarli in caso di subentro di un nuovo gestore, ha risposto che tali costi ricadono sul vincitore della gara, ma solo se "vince un terzo, cioè non il gestore uscente".

