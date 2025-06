Atb il bilancio 2024 chiude in positivo | oltre un milione di euro di utile

Atb Mobilità Spa sorprende ancora, chiudendo il bilancio 2024 con oltre un milione di euro di utile, nonostante le sfide di rincari energetici e costi del lavoro. L’Assemblea dei Soci di Bergamo ha approvato un risultato positivo che testimonia la solidità e la resilienza della nostra azienda, pronta a investire nel futuro e migliorare la mobilità cittadina. Un successo che rafforza l’impegno di Atb verso servizi sempre più efficienti e sostenibili.

Bergamo. L’Assemblea dei Soci di Atb Mobilità Spa – Comune di Bergamo – ha approvato il bilancio d’esercizio 2024 e preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Atb. In un contesto segnato da rincari energetici e dall’aumento del costo del lavoro, il 2024 si chiude con un risultato positivo per la Capogruppo Atb Mobilità Spa che registra un utile di esercizio pari a 1.025.188 euro ed un utile consolidato riferito al Bilancio Consolidato del Gruppo Atb pari a 2.122.707 euro. Il Gruppo Atb ha lavorato quotidianamente per offrire un servizio capace di rispondere alle esigenze di trasporto pubblico locale atteso dall’utenza, nel corso del 2024 il gruppo ha posto particolare attenzione a temi come digitalizzazione e attenzione alla sostenibilità, confermandosi così un anno positivo per il Gruppo, con un risultato economico in miglioramento, un deciso potenziamento degli investimenti e un consolidamento dei servizi a favore della città e del territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atb, il bilancio 2024 chiude in positivo: oltre un milione di euro di utile

In questa notizia si parla di: bilancio - euro - utile - chiude

Approvato il bilancio 2024 di Marche Teatro: utile in crescita e patrimonio netto a 108mila euro - Marche Teatro ha approvato il bilancio 2024, registrando un utile in crescita e un patrimonio netto di 108mila euro.

Chiude in attivo il bilancio 2024 del Teatro Massimo Palermo. Utile 132mila euro. Lagalla e Betta: "Orgogliosi del risultato" #ANSA Vai su Facebook

L’Atalanta va verso un fatturato record nel 2024/25 da oltre 300 milioni di euro: il club bergamasco si prepara a chiudere il decimo bilancio consecutivo in utile Vai su X

Atb, il bilancio 2024 chiude in positivo: oltre un milione di euro di utile; AIR Campania chiude il bilancio 2024 in utile per il terzo anno consecutivo; Lariofiere chiude il bilancio 2024 con un utile in crescita.

Chiude in attivo il bilancio 2024 del Teatro Massimo Palermo - Approvato all'unanimità dal Consiglio d'indirizzo il bilancio 2024 della Fondazione Teatro Massimo di Palermo che chiude con un utile netto di 132. Secondo msn.com

Atb, il bilancio 2024 chiude in positivo: oltre un milione di euro di utile - "Il successo raggiunto finora è il frutto di una strategia chiara da parte del management e di un impegno costante da parte di ogni dipendente. Si legge su bergamonews.it