Atalanta la situazione tra prestiti e riscatti | la Dea ha già speso quasi 50 milioni

L'Atalanta si trova nel cuore di una fase delicata di mercato, con quasi 50 milioni già spesi e molte questioni aperte riguardo ai prestiti e ai riscatti. Mentre si attende l’arrivo dei primi nuovi acquisti sotto la guida di Ivan Juric, la sfida più urgente riguarda la gestione dei giocatori in prestito, sui quali la Dea ha opzioni di riscatto da valutare attentamente. La questione potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro della rosa nerazzurra.

Tra le varie dinamiche del calciomercato, l’ Atalanta, in attesa di perfezionare i primi colpi in entrata dell’era Ivan Juric, è chiamata anche a sbrogliare la matassa relativa a quei giocatori che sono approdati in quel di Bergamo a titolo provvisorio e per i quali la Dea detiene un’opzione per acquisire interamente il loro cartellino. Il tema dei prestiti e dei relativi riscatti è infatti un argomento di estrema attualità in casa nerazzurra, con la società orobica che su questo fronte ha già compiuto parecchi sforzi per garantire continuità e competitività al proprio progetto. Sono diverse, infatti, le situazioni già risolte in casa atalantina: la prima mossa estiva dell’Atalanta, infatti, è stata perfezionare il riscatto di Odilon Kossounou. 🔗 Leggi su Bergamonews.it