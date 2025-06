Atalanta dal 2 al 20 luglio la campagna abbonamenti al via

GLI ABBONAMENTI. Prelazioni fino al 10 luglio, dal 12 vendita libera. L’1 le info su sito web ufficiale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Atalanta, dal 2 al 20 luglio la campagna abbonamenti al via

Pisa, Corrado sul ritiro: "Andiamo a Morgex in Valle d'Aosta. Abbonamenti i primi di luglio" - Il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha intervenuto a Il Neroazzurro di 50Canale, svelando le novità della società nerazzurra: dal ritiro a Morgex in Valle d'Aosta, alle nuove maglie, fino alla campagna abbonamenti in programma a inizio luglio.

Campagna Abbonamenti 2025/26 - Date e fasi di vendita ? La Campagna Abbonamenti alla Serie A Enilive 2025/26 si divide in due fasi: prelazione e vendita libera. La prelazione è esercitabile da tutti gli abbonati alla Serie A Enilive 2024/25

Terza amichevole della nostra Atalanta. La società nerazzurra ha annunciato una nuova amichevole, che si svolgerà il 26 luglio (orario da definire) a Clusone contro l'Atalanta U23. Questo il comunicato: "Nel solco della tradizione e del consolidato binomio co

Atalanta, dal 2 al 20 luglio la campagna abbonamenti al via - Denominata «E ho in mente te», ispirata a una canzone dei Pop 84, la campagna abbonamenti dell’Atalanta per la stagione 2025- Da ecodibergamo.it

Campagna abbonamenti Atalanta 2025/26, ecco le prime info - Pochi giorni e verranno resi noti i dettagli della campagna abbonamenti per la stagione 25/26 dell'Atalanta, in campo su tre ... calcioatalanta.it scrive