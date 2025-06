Atalanta addio a sorpresa sulle fasce | Ruggeri ad un passo dall’Atletico Madrid

Una svolta sorprendente scuote il mondo dell’Atalanta: Ruggeri, l’unico bergamasco in rosa, potrebbe lasciare Bergamo per approdare all’Atletico Madrid. La trattativa, ormai a un passo dalla chiusura, si avvicina alla conclusione con una proposta di circa 20 milioni di euro. Se tutto andrà come previsto, i nerazzurri dovranno affrontare un’estate ricca di cambiamenti e riflessioni, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e un futuro da riscoprire.

Un fulmine a ciel sereno in casa nerazzurra. Matteo Ruggeri è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’ Atletico Madrid. Se la cessione dovesse andare in porto la Dea perderebbe così l’unico calciatore bergamasco attualmente in rosa (di Zogno, ndr). La trattativa con gli spagnoli è in fase avanzata: mancherebbero da definire alcuni dettagli, ma l’esterno passerà alla corte di Diego Simeone per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Per i Colchoneros si era parlato molto nelle ultime settimane di un forte interessamento per il terzino scozzese Andy Robertson del Liverpool e per il laterale francese Lucas Digne, ma Ruggeri nelle ultime ore sarebbe finito in cima alla lista delle priorità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it