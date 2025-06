Assunta Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta | poi lui si toglie la vita al lago di Avigliana

Una tragica vicenda scuote Rivalta: dopo un violento litigio, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita nel lago di Avigliana. La scena sconvolgente ha lasciato la comunità sotto shock, sollevando domande sulle cause di questa drammatica escalation di violenza domestica. Un dramma che ci invita a riflettere sull’importanza di intervenire tempestivamente per prevenire simili tragedie.

Omicidio suicidio a Rivalta. Dopo un litigio avvenuto nella mattinata un uomo ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana. Il cadavere di una donna è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Assunta Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vita al lago di Avigliana

Donna morta in casa a Rivalta: per i carabinieri è femminicidio. Il marito recuperato senza vita in un lago vicino - Una tragica scoperta scuote Rivalta, in provincia di Torino: una donna di circa 50 anni è stata trovata morta nella sua abitazione, con le prime ipotesi che parlano di un femminicidio.

