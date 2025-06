Assomiglia a Dzeko | l’Inter ha il nuovo bomber per la prossima stagione

L’Inter ha trovato il suo nuovo attaccante, un vero e proprio sosia di Dzeko, pronto a dominare la scena nella prossima stagione. Dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club battendo il River Plate, i nerazzurri si preparano a scrivere nuove pagine di successo. Con questa sorprendente aggiunta in rosa, la squadra sembra più determinata che mai a puntare al sogno finale. Il futuro nerazzurro si fa ancora più entusiasmante.

L'Inter ha battuto ieri notte il River Plate ed ha così centrato la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club. I nerazzurri hanno vinto la seconda gara in questo torneo e sono pronti ad andare avanti nella competizione, con il chiaro obiettivo di provare ad arrivare fino in fondo. E la squadra sembra stia assorbendo piano piano i nuovi meccanismi e dettami tattici di Cristian Chivu. Il tecnico romeno sta lavorando nel solco tracciato da Simone Inzaghi provando a metterci anche qualcosa di suo.

