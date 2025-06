Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti | il Comune fa chiarezza sul progetto Home care premium dell' Inps

Il Comune di Forlì svela i dettagli del progetto Home Care Premium dell'INPS, offrendo chiarezza su un servizio fondamentale per le persone non autosufficienti. Dopo le richieste dei cittadini, l’amministrazione ha deciso di fare luce su questa iniziativa che rappresenta un aiuto concreto per le famiglie. Scopri come funziona e quali opportunità offre per garantire assistenza domiciliare di qualità a chi ne ha più bisogno.

Il Comune di Forlì fa chiarezza sul progetto Home care premium dell'Inps, che riguarda l'assistenza domiciliare per persone non autosufficienti, dopo che alcuni cittadini hanno posto alcuni quesiti agli uffici competenti. "L’Inps ha, tra i propri compiti istituzionali, l’erogazione di prestazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: inps - assistenza - domiciliare - persone

Ieri 20 giugno, l'INPS ha pubblicato una Graduatoria Supplementare con i vincitori del Bando di concorso Progetto Home Care Premium - Assistenza domiciliare 2025-2028 La graduatoria pubblicata ieri si riferisce alle pratiche che risultavano ancora "in riesa Vai su Facebook

Online la graduatoria relativa al bando di concorso Progetto Home Care Premium HCP - Assistenza domiciliare 2025-2028 https://rb.gy/1p2qom Inps Comunica Vai su X

Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti: il Comune fa chiarezza sul progetto Home care premium dell'Inps; Assistenza domiciliare 2025: le ultimissime tutele economiche per i caregiver; Bonus anziani da 850 euro al mese. Come funziona e in che termini fare domanda all'INPS per l'assistenza domiciliare?.

Inps, nuovo servizio di videochiamata dal 1° luglio 2025: come funziona - In arrivo il nuovo servizio di videochiamata Inps dal 1° luglio 2025: ecco come funziona previo appuntamento e per quali sedi. Lo riporta msn.com

INPS: nuovo servizio di appuntamenti in videochiamata per evitare di recarsi agli sportelli - Dal 1 luglio parte in via sperimentale il servizio di appuntamento in videochiamata con funzionari INPS, senza bisogno di recarsi agli sportelli. Riporta informazione.it