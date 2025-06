Assemblea elettiva CNA Salerno presente il presidente nazionale Costantini

Il 27 giugno Salerno si prepara a vivere un momento cruciale per il futuro dell’artigianato locale: la presenza del Presidente Nazionale CNA, Dario Costantini, all’Assemblea Elettiva di CNA Salerno. Un’occasione importante per definire la nuova leadership provinciale e tracciare insieme una visione innovativa, fondata su progetti, impegno e responsabilità. In un momento così significativo, il futuro delle piccole e medie imprese salernitane si decide ora con entusiasmo e determinazione.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Presidente Nazionale di CNA, Dario Costantini sarà a Salerno il 27 giugno per partecipare all'Assemblea Elettiva di CNA Salerno, che eleggerà il nuovo presidente provinciale dell'associazione che rappresenta gli artigiani e le piccole e medie imprese. "Una visione futura. Progetti, Impegno, Responsabilità" sono i punti cardine della Assemblea Elettiva 2025, che avviene in un passaggio significativo, dato che coincide con il cambio di sede, trasferita dagli storici locali di Corso Vittorio Emanuele al primo piano dell'edificio di via Salvatore Marano, numero 15. "Momenti cruciali che abbiamo vissuto proprio avendo una visione futura, con impegno e responsabilità nei confronti della comunità che rappresentiamo – ha dichiarato il presidente uscente Lucio Ronca, che si avvia a concludere il suo secondo mandato alla guida della CNA Salerno – il nostro Presidente Nazionale ha colto l'importanza di questo momento e sarà con noi in presenza ed in collegamento on line con gli amici del Veneto".

