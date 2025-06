Assemblea Avdau | Verità su Ustica

Domani ricorrono i 45 anni dalla strage di Ustica. Anche il 27 giugno del 1980 era un venerdì. E come allora, ancora oggi, la verità non c’è. Per questo, ieri nell’Aula magna di via Aldo Moro 30, l’Associazione per la verità sul disastro aereo di Ustica (Avdau) si è ritrovata per il quarto convegno sul disastro aereo, costato la vita a 81 persone. Ad aprire l’incontro ‘Intelligenza artificiale. Disinformazione naturale’ è la presidente di Avdau Giuliana Cavazza, figlia di una passeggera che era sull’aereo. Che riassume: "l’unico scopo dell’associazione è la ricerca della verità". L’appuntamento è figlio di una battaglia che da anni vede Avdau "contro il castello di fake news" attorno all’esplosione del Dc9 Itavia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assemblea Avdau: "Verità su Ustica"

