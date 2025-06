Assegno di inclusione | per molti beneficiari il pagamento di giugno 2025 sarà l' ultimo prima della sospensione di un mese

Il prossimo 27 giugno, molti beneficiari riceveranno l’ultimo assegno di inclusione prima di una sospensione temporanea di un mese. Con un importo di circa 224 euro, questa misura rappresenta un sostegno fondamentale: come sottolineato dall’Inps, il contributo viene erogato per un massimo di 18 mesi continuativi. Un momento cruciale che invita a pianificare con attenzione le proprie finanze, in attesa di eventuali aggiornamenti.

Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento di aprile 2025 - L'Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, rappresenta un'importante misura di sostegno per le famiglie in difficoltà economica.

ASSEGNO DI INCLUSIONE Il 26 giugno alle h11 è in programma un webinar con @MinLavoro sul rinnovo delle domande da parte dei beneficiari dell'assegno di inclusione e sugli adempimenti che spettano all’amministrazione comunale. ISCRIVITI htt Vai su X

? 26 giugno 2025 | Assegno di inclusione, webinar dedicato al rinnovo delle domande ADI per i beneficiari che hanno già fruito del beneficio per 18 mesi. L'incontro è rivolto a Comuni e ATS. Info e iscrizioni su https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/adi Vai su Facebook

