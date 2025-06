Assegno di inclusione il governo si sveglia all’ultimo | verso un bonus ponte per evitare lo stop momentaneo del sussidio

Il dibattito sull’assegno di inclusione si infiamma, con il governo che si attiva per evitare uno stop improvviso del sussidio. Dopo l’ultimo pagamento di giugno, i beneficiari devono prepararsi a una possibile interruzione e a una nuova richiesta da luglio. Tuttavia, il ministero del Lavoro sta studiando un bonus ponte, un’ulteriore misura tampone per garantire continuità ai nuclei più vulnerabili. Resta da capire come evolverà questa strategia di sostegno.

Stop all' Assegno di inclusione, erede del Reddito di cittadinanza. Nel mese di giugno, secondo quanto comunica l'Inps, i beneficiari che hanno ricevuto l'Adi da gennaio del 2024 percepiranno il loro 18esimo e ultimo pagamento. Poi, da luglio, si potrà presentare una nuova domanda della durata massima di 12 mesi. Ma intanto il ministero del Lavoro fa sapere che sta studiando un nuovo bonus ponte per evitare il mese di stop nella percezione del sussidio. Ma, come sempre, i tempi sono strettissimi, perché il governo sembra aver pensato solamente ora (a quattro giorni dalla fine del mese) a questo problema.

Stretta sull’Assegno di inclusione, dal 2025: stop all’ADI se i figli non vanno a scuola - Dal 2025, l'Assegno di inclusione subirà significative modifiche: non basteranno più i requisiti economici per ottenere il sussidio.

