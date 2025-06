Assegno di inclusione a giugno 2025 ultimo pagamento Adi

L'assegno di inclusione, noto come Adi, si appresta a concludere il suo percorso: l’ultimo pagamento sarà effettuato a giugno 2025. Dopo quasi un anno e mezzo di sostegno, il beneficio si avvia verso una fase di conclusione, ma dal luglio successivo sarà possibile presentare una nuova domanda per rinnovarlo, garantendo così un aiuto temporaneo e mirato alle famiglie in difficoltà. L’Inps ha infatti annunciato le nuove tempistiche e modalità di accesso.

L’ assegno di inclusione, l’ Adi, sembra esser giunto al capolinea, tanto che a giugno 2025 ci sarà l’ultimo pagamento, il 18esimo, per chi lo ha percepito da gennaio 2024. L’ Inps – che ha comunicato lo stop – spiega anche che successivamente, dal mese di luglio, sarà possibile presentare una nuova domanda per il rinnovo del beneficio, che avrà una durata massima di 12 mesi, come previsto dalla legge istitutiva della misura. L’avviso dell’Inps. L’ Inps invierà un sms ai beneficiari che raggiungono il termine delle diciotto mensilità, con indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Assegno di inclusione, a giugno 2025 ultimo pagamento Adi

