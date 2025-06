Asse Bologna – Napoli la richiesta è netta | il suo futuro è scritto

Il calciomercato del Napoli si infiamma con importanti novità, tra trattative e successi già messi a segno. Dopo i colpi di scena di Marianucci e De Bruyne, il club partenopeo si prepara a blindare il suo futuro con Noa Lang, ormai vicino all’accordo con il PSV. Ma l’estate napoletana non si ferma qui: altre sorprese sono in arrivo per rafforzare la squadra e puntare ancora più in alto.

Per il Napoli ci sono delle grosse novità che riguardano le due trattative che ha con il Bologna. Dopo i colpi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, di fatto, Noa Lang dovrebbe essere il terzo colpo del Napoli di questa sessione estiva di calciomercato. Il club partenopeo è infatti davvero vicino a limare gli ultimi dettagli con il PSV, visto che con l’esterno olandese ha già raggiunto un accordo definitivo. Tuttavia, oltre a Lang, il Napoli continua il proprio forcing con il Bologna sia per cercare di prendere Ndoye che Beukema. Proprio su uno di questi giocatori di Vincenzo Italiano bisogna segnalare delle importantissime novità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Asse Bologna – Napoli, la richiesta è netta: il suo futuro è scritto

Roma, occhi su Lucumí: sfida al Napoli per il difensore del Bologna

