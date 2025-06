Assalto in piena notte al tabacchi rubato denaro e gratta e vinci

Notte di paura a Scafati: alle prime luci dell’alba, un furto violento ha scosso un bar tabacchi, dove una banda di ladri ha sventrato la saracinesca e portato via denaro, sigarette e gratta e vinci. Un atto criminoso che mette in allarme la comunità e richiede risposte rapide. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e garantire sicurezza.

