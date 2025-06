Aspettando il nuovo album di Lorde questa è la classifica delle sue migliori canzoni

un vero e proprio appassionato di Lorde, con un’affinità speciale per le sue canzoni. Ora, mentre aspettiamo il suo nuovo album, ripercorriamo insieme questa 232 la classifica delle sue migliori tracce, per riscoprire quanto questa artista abbia saputo conquistare i cuori con il suo talento unico.

Togliamoci subito il dente: a me Lorde è piaciuta e piace, da sempre. Anche se magari adesso sono un po' in là con l'età e tengo parecchio alle apparenze; quindi non posso definirmi un fan sfegatato, nel caso di Lorde, poco ci manca. In effetti, quando l'artista cominciava a farsi notare, non facevo altro che ascoltare e far ascoltare Garden State a tutti i miei cari, sperando di affascinarli come era successo a me. Ragione per cui, mi sento perfettamente legittimato a stilare la classifica dei migliori brani di Lorde. Ci ho messo un po', ma è perché ci tengo! Oggi, ad appena 28 anni, Lorde occupa una nicchia particolare nel mondo del pop: beniamina della critica e degli intellettuali, celebre fino a risultare intergenerazionale, ma comunque capace di restare alla mano, ha dei fan accesi, ma mai eccessivi, né ostili agli altri. 🔗 Leggi su Gqitalia.it