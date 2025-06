Aspettando il Castiglioni Film festival una serata speciale di cinema sotto le stelle

Arezzo si prepara a vivere un'esperienza indimenticabile con la serata speciale di cinema sotto le stelle, in attesa del prestigioso Castiglioni Film Festival. Una notte dedicata a “Quasi a casa” di Carolina Pavone, un’opera prodotta da Nanni Moretti, che promette emozioni e riflessioni. Un’occasione unica per scoprire le nuove voci del cinema italiano in un’atmosfera magica e suggestiva. La serata si concluderà con sorprese e tanto entusiasmo, invitandoti a vivere un momento di cultura e convivialità .

Arezzo, 26 giugno 2025 – A spettando il Castiglioni Film festival, una serata speciale di cinema sotto le stelle Proiezione di “Quasi a casa” di Carolina Pavone prodotto da Nanni Moretti. Castiglione Fiorentino si prepara ad accogliere una delle voci piĂą promettenti del nuovo cinema italiano con una serata evento che anticipa il Castiglione Film Festival, che si terrĂ dal 24 al 27 Domenica 29 giugno alle ore 21, nella suggestiva cornice di Piazza dello Stillo, sarĂ proiettato in anteprima “Quasi a casa”, l’esordio alla regia di Carolina Pavone, giĂ assistente alla regia di Nanni Moretti e formatasi al Centro Sperimentale di Cinematografia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aspettando il Castiglioni Film festival, una serata speciale di cinema sotto le stelle

In questa notizia si parla di: film - festival - serata - cinema

Cannes, parte la 78ma edizione del festival con De Niro e tre film sull’Ucraina - Inizia oggi, 13 maggio, la 78esima edizione del Festival di Cannes, che si protrarrà fino al 24 maggio.

Il Cactus Film Festival ha ufficialmente preso il via nel Comune di Morgex con un pomeriggio di giochi, letture e attività , e una serata di cinema all’aperto. Tra storie con “Nati per leggere”, giochi con la Fondazione Natalino Sapegno Onlus e un’esperienza Vai su Facebook

Lunedì 23 giugno al Cinema Ariston la serata dedicata all'International Film Festival "Très cour" organizzata da @casadelcinemats e @AfTrieste https://discover-trieste.it/vivi/trieste-now/tres-court-international-film-festival… Vai su X

Cinema, il Figari Film Fest va in archivio con i premi e un bilancio positivo; Taormina Film Festival 2025, il red carpet di apertura. FOTO; Vesuvius Film Festival, serata-evento a Pompei.

Aspettando il Castiglioni Film festival, una serata speciale di cinema sotto le stelle - Castiglione Fiorentino si prepara ad accogliere una delle voci più promettenti del nuovo cinema italiano con una serata evento che anticipa il Castiglione Film Festival, che si terrà dal 24 al 27 ... lanazione.it scrive

La sesta edizione dell’Italia green film festival premia cinema e impegno ambientale al teatro argentina di Roma - la serata del 26 giugno 2025 al teatro argentina di roma celebra l’italia green film festival, un evento dedicato a cinema, ambiente e società con ospiti come giuseppe tornatore e premi golden leaf. Lo riporta gaeta.it