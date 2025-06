Aspettando Ciné – Giornate di Cinema di Riccione il cinema incontra la città

Aspettando l’evento clou delle Ciné – Giornate di Cinema di Riccione, la città si prepara a vivere un’esperienza unica con Ciné in Città. Dal 29 giugno al 3 luglio, Piazzale Ceccarini si trasforma in un’arena cinematografica sotto le stelle, offrendo proiezioni e incontri gratuiti. Un’occasione speciale per il pubblico di immergersi nel mondo del cinema, mentre Riccione conferma il suo ruolo di capitale dell’audiovisivo e della convivialità.

