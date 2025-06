Asola rimane incastrata al passaggio a livello | lei si salva il treno colpisce l’auto

Ad Asola, nel Mantovano, un momento di grande tensione si è trasformato in un miracolo. La protagonista, intrappolata tra le sbarre del passaggio a livello, ha avuto un soffio di fortuna: riuscendo a mettersi in salvo poco prima che il treno la investisse. Un episodio che sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza e rimanere vigili alla guida, per evitare drammi simili e proteggere vite umane.

Asola (Mantova), 26 giugno 2025 – Tragedia sfiorata ad Asola, nel Mantovano. Una donna è rimasta bloccata con l'auto tra le sbarre del passaggio a livello ed è riuscita a mettersi in salvo poco prima che il treno centrasse il veicolo. E' accaduto intorno alle 11 al passaggio a livello presente sulla strada per Cadimarco, lungo la tratta ferroviaria Parma–San Zeno. Le sbarre si sono abbassate mentre la conducente dell'auto stava cercando di attraversare il varco, bloccando di fatto il veicolo sui binari. A quel punto la donna ha avuto la lucidità di abbandonare l'auto prima che il treno sopraggiungesse.

