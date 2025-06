Asllani in zona mista | Dumfries? Non mi piace parlare di queste cose

Asllani si è concesso ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria dell’Inter contro il River Plate, svelando le sue impressioni e il suo ruolo crescente nel Mondiale per Club. Con il suo talento e determinazione, Kristjan sta dimostrando di essere una pedina fondamentale, specialmente in questa fase cruciale, soprattutto grazie all’opportunità concessagli dall’infortunio di Calhanoglu. Ecco il suo punto di vista esclusivo.

