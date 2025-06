Asl Toscana Sud Est addio ai numeri verdi | dal 1° luglio un solo numero per il CUP

L'Asl Toscana Sud Est introduce una novità importante: dal 1° luglio, i numeri verdi per il CUP verranno disattivati e sostituiti da un unico numero telefonico accessibile sia da telefono fisso che da cellulare. Questa scelta mira a semplificare e migliorare il servizio, rispondendo alle esigenze di praticità dei cittadini in un’epoca di rapidi cambiamenti tecnologici. «Il nuovo sistema...

Cambia il sistema di prenotazione delle visite e delle prestazioni sanitarie nella Asl Toscana Sud Est. A partire dal 1° luglio, verranno disattivati i numeri verdi finora utilizzati per contattare il CUP (Centro Unico di Prenotazione), che saranno sostituiti da un unico numero telefonico attivo sia da telefono fisso che da cellulare. Il motivo del cambiamento? Un’evoluzione tecnologica e culturale che rende i vecchi numeri verdi superati. «Il numero verde poteva essere chiamato solo da telefono fisso e comportava un costo a consumo per l’azienda sanitaria», spiega Alessandro Militello, direttore dell’Area Governo Sistemi di Prenotazione CUP e Pagamento Prestazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Asl Toscana Sud Est, addio ai numeri verdi: dal 1° luglio un solo numero per il CUP

