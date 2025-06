Askatasuna la Regione stoppa i finanziamenti al Comune Ravinale Avs | È rappresaglia politica una vendetta

Nella tranquilla mattina di Palazzo Lascaris, si svelano tensioni politiche che scuotono la regione: Askatasuna denuncia, il Piemonte sospende i finanziamenti al Comune di Ravinale, accusando di vendetta politica. Un episodio che mette in evidenza come le decisioni legislative possano diventare strumenti di lotta e rivalsa. In questo contesto, il Consiglio regionale prosegue il suo iter, tra confronti serrati e interrogativi sulla direzione della regione.

Mattina serena a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, che oggi, 26 giugno, si è riunito per proseguire l'affronto, iniziato ieri, del lungo elenco di provvedimenti della legge Omnibus, che attraverso gli emendamenti approvati hanno riordinato tante e differenti questioni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: askatasuna - regione - stoppa - finanziamenti

Askatasuna, ricorso al Tar della Regione contro il Comune: "Strumentalizzata la nostra legge" - La Regione Piemonte ha avviato un ricorso al Tar contro il Comune di Torino, accusando della deliberazione relativa all’immobile di corso Regina Margherita, storica sede di Askatasuna.

Oltre 16 mila piemontesi privati di un diritto sancito per legge. La quota sanitaria in carico alla Regione attraverso le aziende sanitarie non viene riconosciuta. Famiglie obbligate a sostenere le spese. Esposto alla Corte dei Conti Vai su Facebook

Norma anti-Askatasuna, Grimaldi e Raviale: “Dalla destra in Regione uso intimidatorio della legge” - AVS: “La norma sul regolamento regionale dei beni comuni prevede di tagliare tutti i finanziamenti regionali relativi a servizi non essenziali, i patrocini e la possibilità di partecipare a bandi” ... Riporta cuneodice.it

Askatasuna, stop ai fondi regionali per Torino. Pd: "Destra minaccia chi non si allinea". Cirio: "Noi per legalità" - ras delle soffitte" dell'assessore Marrone, che permetterà di espropriare i covi di degrado e renderli case popolari ... Scrive torinoggi.it