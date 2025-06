Asfalto sciolto per il caldo | corsia chiusa e trenta chilometri di coda sull’A4 verso Milano

Le alte temperature estive stanno mettendo a dura prova le autostrade italiane, causando disagi e code interminabili. Mercoledì pomeriggio sull'A4 Torino-Trieste, l'asfalto sciolto dal caldo ha portato alla chiusura di una corsia tra Montebello e Sommacampagna, rendendo necessarie lunghe attese per i viaggiatori. Ecco come affrontare questa ondata di disagio estivo e partire in sicurezza.

Il caldo torrido ha causato profondi disagi sull’autostrada A4 Torino-Trieste: mercoledì pomeriggio, a causa dello “scioglimento” dell’asfalto dovuto alle alte temperature, è stato necessario chiudere una corsia di marcia in direzione ovest tra le uscite di Montebello (Vicenza) e Sommacampagna (Verona), nel tratto giĂ interessato da cantieri. GiĂ in mattinata un incidente tra due mezzi pesanti nel bresciano aveva provocato dieci chilometri di coda tra Sommacampagna e Sirmione, sempre in direzione Milano: i provocati dallo “scioglimento” dell’asfalto a partire da mezzogiorno hanno allungato la coda fino a trenta chilometri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Asfalto “sciolto” per il caldo: corsia chiusa e trenta chilometri di coda sull’A4 verso Milano

