Ascolti TV testa a testa tra L’Isola e Nessuno mi può giudicare | chi ha vinto mercoledì 25 giugno 2025

Mercoledì 25 giugno 2025 è stata una serata di grande battaglia televisiva, con l'isola di Mediaset e il film con Paola Cortellesi a contendersi gli ascolti più alti. La semifinale de L'Isola dei Famosi ha prevalso con uno share del 15.4%, ma la vera sfida si è giocata fino all'ultimo minuto contro le inchieste di Chi l'ha visto? su Rai 3. Chi avrà vinto questa serrata corsa agli ascolti? Scopriamolo insieme.

Lotta dura tra la semifinale de L'Isola dei Famosi e il film con Paola Cortellesi in termini di ascolti TV, ma alle calcagna c'è Federica Sciarelli con le inchieste di Chi l'ha visto? su Rai 3. Nella serata di mercoledì 25 giugno 2025 è andato in scena uno scontro serrato, all'ultimo spettatore, tra Canale 5 e Rai 1. A contendersi il podio la semifinale de L'Isola dei Famosi 2025 che conquista lo scettro dello share (15.4%) ma viene battuta in termini di spettatori totali dal film Nessuno mi può giudicare (14.9% con 2.226.000 telespettatori). Una sfida decisa davvero sul filo dei decimali, che conferma il buon momento del reality condotto da Veronica Gentili e l'inossidabile appeal della commedia firmata Massimiliano Bruno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it