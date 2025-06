Ascolti TV mercoledì 25 giugno | chi ha vinto tra l'Isola dei famosi 2025 Nessuno mi può giudicare e Chi l'ha visto

Mercoledì 25 giugno è stato un giorno ricco di emozioni e sfide televisive, con ascolti che hanno acceso il prime time italiano. Chi ha trionfato tra l’Isola dei Famosi 2025, Nessuno mi può giudicare su Rai1 o Chi l’ha visto? su Rai3? E quale programma ha conquistato la serata tra Affari tuoi e Paperissima Sprint? Scopri tutti i dati Auditel e i dettagli di questa giornata intensa nel mondo della TV italiana. Continua a leggere.

Chi ha vinto tra la semifinale dell'Isola dei famosi 2025 in onda su Canale5, il film Nessuno mi può giudicare proposto da Rai1 e Chi l'ha visto? in onda su Rai3. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Tutti i dati Auditel di mercoledì 25 giugno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: mercoledì - giugno - isola - famosi

Colleferro. Tutto pronto per la “Summer Beer 2025” in programma da Mercoledì 25 a Domenica 29 Giugno - Colleferro si prepara a vivere un’estate all’insegna del divertimento e delle birre artigianali con la Summer Beer 2025, in programma dal 25 al 29 giugno.

Translate postMercoledì 25 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi” Vai su X

Mercoledì 25 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collega Vai su Facebook

L’Isola dei Famosi 2025, cos'è successo nella semifinale del 25 giungo?; Isola dei Famosi (25 giugno), cosa è successo: Adinolfi primo finalista, nomination e Giarrusso fuori dopo la lite con Fantini; Ascolti TV mercoledì 25 giugno 2025, Isola dei Famosi: dati auditel della semifinale.